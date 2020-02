Droga nel telaio della bici, arrestato 28enne

Utilizzava come nascondiglio biciclette abbandonate in un parco, a Cinisello Balsamo. Nel telaio occultava le dosi di cocaina pronte per essere vendute: 20 quelle trovate dalla Polizia dopo alcuni appostamenti, per il peso di circa un grammo ciascuna. Il pusher, un italiano di 28 anni, per estrarre gli involucri dal telaio, si serviva di due piccole grucce in metallo lunghe una decina di centimetri e posizionava poi le dosi vendute nell’incavo di un albero dove l’acquirente passava a ritirare dopo aver pagato il prezzo pattuito. Il giovane, arrestato lo scorso lunedì sera, quando è stato fermato era in possesso di 400 euro in contanti, probabile frutto della sua attività di spaccio.