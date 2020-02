Si chiama “La notte delle bacchette” la serata gastronomica d’Oriente in programma il 20 febbraio a Milano in ristoranti, sale da tè, enoteche, gastronomie cinesi che aderiscono all’iniziativa di solidarietà in sostegno dell’associazione AiBi – Amici dei bambini che da settimane raccoglie donazioni e materiale per aiutare a gestire l’emergenza sanitaria negli orfanotrofi in Cina per gli effetti del Coronavirus. Ogni locale aderente – sono già decine – offrirà un piatto solidale, e devolverà il 50% della vendita di questo piatto all’associazione. Un’iniziativa che intende “dare un calcio alla diffidenza, alla discriminazione, alle paure”, dopo il calo di presenze nei ristoranti cinesi per effetto della psicosi da Coronavirus e al contempo sostenere concretamente progetti di solidarietà in Cina. (MiaNews)