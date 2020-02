Fatture false, maxi sequestro a ditta nel Comasco [VIDEO]

La Guardia di Finanza di Olgiate Comasco

ha sequestrato beni e disponibilità

finanziarie per 1 milione e 700 mila euro per frode fiscale, su ordine del gip di Como, dopo la richiesta della Procura della Repubblica. Il sequestro è stato eseguito nei confronti di un’azienda di Rovello Porro (CO), operante nel settore dei trasporti. Dalle indagini delle Fiamme Gialle è emerso che l’impresa, tra il 2016 ed il 2017, ha utilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad oltre 7 milioni di

euro. In particolare sono stati sequestrati un fabbricato industriale di pregio a Rovello Porro

(CO), una polizza vita, l’intero valore delle quote societarie, conti correnti, 3 autoveicoli, 2

immobili e un terreno a Gioia Tauro (RC).