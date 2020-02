Coronavirus, Sala: vicini a comunità cinese [VIDEO]

A causa del Coronavirus “sarà una fase difficile. Noi cerchiamo di sostenere la relazione con i cinesi, testimoniando la nostra vicinanza. Siamo consapevoli delle problematiche: spero che riaprano i voli il prima possibile, ma ovviamente lo si farà quando ci saranno le condizioni”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Salone del Mobile. Per quanto riguarda il turismo “le perdite sono già state importanti. Obiettivamente i cinesi hanno un ruolo significativo. Basta parlare con gli operatori che vivono intorno a via Sarpi. Si vede l’impatto. D’altra parte viviamo in una società così connessa, e per Milano e il Paese è obbligatorio essere connessi e aperti, a volte si devono fronteggiare problematiche come queste”, ha chiuso il sindaco. (MiaNews)