Un piccolo testo prezioso della poetessa Premio Nobel per la letteratura Wisława

Szymborska, reso unico dalle poetiche immagini di Guido Scarabottolo.

In mostra, alla Galleria San Fedele di Milano, le tavole originali dei disegni che Guido Scarabottolo, illustratore e grafico, ha realizzato per accompagnare le parole della poetessa Wisława Szymborska nel libro “La prima frase è sempre la più difficile”, per Terre di mezzo Editore.

Un lavoro sul filo dell’ispirazione che Scarabottolo racconta così: «Il primo disegno è stato il più difficile e il resto è venuto abbastanza naturalmente. Wisława Szymborska sapeva dare una grande profondità alla lingua quotidiana. So bene che i disegni non corrispondono mai perfettamente alle intenzioni dell’autore, da una parte e alla ‘lettura’ che ne viene fatta, dall’altra. Tuttavia spero che qualcuno possa cogliere qualche profondità anche nel mio disegno così ‘quotidiano’». In collaborazione con Terre di mezzo Editore

Guido Scarabottolo è un architetto, lavora come illustratore e grafico, soprattutto in editoria. Ha collaborato a numerosi periodici e attualmente i suoi disegni appaiono su

La Domenica del Sole 24 Ore, Internazionale, Domus, New York Times e New Yorker. In campo librario ha illustrato e illustra libri e copertine per diversi editori (Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, Laterza, 66thend, Topipittori, Vanvere, Gallucci, La Grande Illusion, Terre di mezzo Editore).

Per dodici anni, tra il 2003 e il 2015, ha progettato tutte le copertine Guanda, illustrandone gran parte. Parallelamente a questa attività conduce un lavoro di ricerca che è sfociato in libri e numerose mostre, in italia e all’estero.

Galleria San Fedele

ingresso gratuito

martedì – venerdì 16/19 sabato 14/18 (al mattino su appuntamento, chiuso i festivi)

Per informazioni: sanfedelearte@sanfedele.net – 02 863 52 233