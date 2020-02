“Credo che chi ha letto i giornali stamattina e ha visto i dati ISTAT presentati ieri, può rendersi conto che non sono mai stati così bassi da sei anni a questa parte. La Lombardia tiene, certo in diminuzione”. Lo ha detto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, commentando i i dati relativi all’andamento economico di industria e artigianato in Lombardia nel quarto trimestre 2019. “La produzione industriale cresce nell’anno del 0,2%, il fatturato dell’1,9% ma se lo rapportiamo al 2018 era il 4,7%. – ha proseguito Auricchio – La Lombardia esporta un terzo dell’export nazionale e cresce dello 0,7% nel 2019 contro un 4,9% del 2018. Senza dubbi un po’ di preoccupazione c’è, anche il fattore export va contestualizzato in un mercato globale che nel 2019 ha avuto problemi di tutti i tipi: penso alla Brexit, alla guerra doganale tra Usa e Cina o ai dazi che gli Usa han messo su alcuni prodotti alimentari italiani. Penso poi all’inizio di questo 2020 con il problema sanitario del Coronavirus che indubbiamente sta bloccando anche a livello economico le esportazioni e il turismo in un paese così importante nello scacchiere mondiale com’è la Cina. Credo che le camere di commercio lombarde affiancate dalla Regione Lombardia continueranno a sostenere le imprese, soprattutto quelle piccole e piccolissime. – ha concluso il presidente di Unioncamere Lombardia – Con l’accordo di programma ricordo che sono stati stanziati oltre 20 milioni di euro nel 2020 tramite bandi per sostenere l’aggancio a una ripresa che siamo convinti che nel 2020 potrà arrivare”. (MiaNews)

Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia