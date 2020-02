Scontro auto-tram in via Torino, traffico in tilt

Traffico in tilt in pieno centro a Milano a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 8 in via Torino. Un’auto si è scontrata con un tram, all’altezza di piazza San Giorgio. Sono rimasti feriti lievemente una mamma e il suo bambino, rispettivamente di 43 e 10 anni. Nessuno è invece rimasto contuso a bordo del mezzo pubblico.Soccorritori del 118 e Polizia locale sono al lavoro, ma inevitabilmente il traffico nella centralissima strada, e per le linee tranviarie coinvolte, è bloccato. Atm ha comunicato deviazioni per le linee tranviarie 2, 3 e 14.