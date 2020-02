Grave incidente con un pedone, una donna 47enne, investita in via Padova, all’altezza di via Arquà. E’ accaduto intorno alle 10.30. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe rimasta incastrata sotto la vettura al punto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per sollevare l’auto, alla cui guida c’era una giovane donna soccorsa in codice verde, e liberare la ferita che è stata portata in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale.