Sala a Chinatown: solidarietà e controlli [VIDEO]

Visita del sindaco Giuseppe Sala questa mattina in via Paolo Sarpi “per portare solidarietà” alla comunità cinese danneggiata dall’allarme Cornavirus. Il sindaco ha scelto il Centro culturale cinese per l’appuntamento ‘Colazione con il sindaco’ che lo vede impegnato con incontri nei quartieri il sabato mattina. “Siamo qui certamente per portare la nostra solidarietà ma andrei un po’in là, per una riflessione su quello che questa situazione ci fa pensare”, ha detto. “Queste situazioni mettono di fronte a ‘mondi connessi’ in tempo reale” in una sorta di “comunità planetaria”.” A mio giudizio è una richiesta eccessiva”: così il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la lettera con cui i governatori leghisti di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, e il presidente della provincia Autonoma di Trento, hanno sollecitato misure precauzionali, come la quarantena, per i bambini di rientro dalla Cina.

Il Comune avvierà un tavolo “rapido e ad hoc” per risolvere i problemi del quartiere Sarpi che, come lamentano i residenti, riguardano soprattutto la gestione dei rifiuti dei tanti esercizi commerciali e dei grossisti, la pulizia delle strade, ma anche la presenza di topi. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala durante la sua visita in via Sarpi.