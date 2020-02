Bullismo, Sala ai ragazzi: denunciate chi se la prende con i più deboli

“I bulli non mi sono mai piaciuti. Se la prendono con il più debole, ma solo perché possono farlo in gruppo ed essere riconosciuti come quelli più forti, i vincenti. Ma invece sono dei veri perdenti, perché mancano di coraggio, lealtà e cuore. A tutti voi, ragazze e ragazzi, dico di non cadere in questo inganno, di non aggredire chi è più fragile e non si può difendere. Di non farlo di persona né usando i messaggi, i social, il web”. Lo ha scritto ieri su Facebook il sindaco Giuseppe Sala per la Giornata nazionale contro il bullismo, postando anche una foto che lo ritrae con alcuni giovani impegnati in una campagna di sensibilizzazione. “Vi dico di scegliere la via del rispetto e dell’amicizia e di denunciare a scuola e a casa chi compie tali brutte azioni che possono far soffrire oltre ogni limite chi le subisce – prosegue Sala nel post – Oggi (ieri n.d.r.) è la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, diciamo no insieme!”