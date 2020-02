Spacciavano nel negozio di frutta e verdura, tre arresti

Nascondevano la droga nel negozio di frutta e verdura che gestivano in via Paravia, poco distante da un istituto scolastico e fra i loro clienti, secondo le informazioni raccolte dagli inquieranti, c’erano anche dei minori. Dopo alcuni appostamenti, tre cittadini egiziani di età compresa tra i 25 e i 32 anni sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla Polizia con l’accusa di detenzione a fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato Bonola sono intervenuti e da un controllo effettuato hanno sequestrato circa 50 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, oltre alla somma di €1230 in contanti, occultati sulla persona di uno dei tre egiziani. Il negozio è stato infine controllato sotto il profilo amministrativo e sanzionato per una serie di omissioni come la mancata indicazione dell’origine, varietà e provenienza della merce, omessa revisione della bilancia pesa prodotti, occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza del manuale haccp obbligatorio per il settore alimentare e assenza di cartello di divieto di fumo.