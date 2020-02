Giornata di raccolta del Farmaco, il Banco Farmaceutico compie 20 anni

Dal 4 al 10 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco: sono 1230 le farmacie lombarde che aderiscono alla settimana solidale durante la quale i cittadini potranno acquistare farmaci da banco da donare alle persone bisognose, l’8,5% in più dello scorso anno. L’iniziativa, giunta alla 20esima edizione, è promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e si prefigge l’obiettivo di raccogliere e consegnare medicinali agli enti assistenziali nazionali, dei quali oltre 350 presenti in Lombardia. Per loro tramite, verranno poi donati ai cittadini che non dispongono delle risorse necessarie per pagare le cure primarie. “Voglio anzitutto dire grazie al Banco Farmaceutico che tanto fa per tenere in vita questa iniziativa. Il mio ringraziamento va anche ai farmacisti che, sempre più numerosi, aderiscono a questa bellissima iniziativa e ai lombardi che, anche nel 2019, sono stati i più generosi in tutto il Paese” ha detto Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia

Ricordiamo che per i 20 anni della Giornata del Farmaco sarà possibile donare farmaci per una settimana, con il giorno principale sabato 8 febbraio.

L’elenco delle farmacie coinvolte, che esporranno la locandina, è disponibile sul sito https://www.bancofarmaceutico.org/chi-siamo/farmacie