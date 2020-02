Una vettura posteggiata e senza alcuna persona a bordo è stata distrutta da un albero caduto sul lungolago a Lecco. L’auto, una Toyota Auris, si trovava parcheggiata poco distante dall’area di servizio nei pressi dell’ingresso della Statale 36. Nel pomeriggio l’impalcatura di una casa si è staccata ed è finita sulla strada provinciale tra Pescate e Galbiate. A Valmadrera due gru sono precipitate al suolo, si registrano anche anche un edificio scoperchiato e una vetrata in pezzi. Un incendio alimentato dal vento si è sviluppato tra l’abitato di Pagnona e la località di Gallino. La strada Provinciale 67 fra Pagnona e Avano- Valvarrone è stata chiusa. Alberi e rami franati in strada hanno creato problemi anche nella Brianza Meratese, diverse le uscite dei vigili del fuoco a Rovagnate e Missaglia. La statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, è stata da poco riaperta dopo la chiusara al traffico avvenuta all’altezza di Ardenno (Sondrio)per la la caduta sull’asfalto di una parte del tetto di una casa scoperchiata per il forte vento.

Il Video pubblicato su Facebook dai colleghi de La Provincia di Lecco.