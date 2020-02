Via Gola, sgomberati tre alloggi occupati abusivamente

Alle prime ore di oggi gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato Porta Ticinese e del III Reparto Mobile di Milano hanno effettuato dei controlli presso quattro alloggi Aler in Via Gola e in via Pichi, tutti occupati abusivamente. Nell’alloggio di via Pichi 3 gli agenti hanno trovato una donna croata, irregolare sul territorio e due cittadini marocchini, entrambi con precedenti per spaccio di stupefacenti. All’interno anche un cane pitbull. In via Gola 27, in un primo appartamento c’erano una donna, cittadina italiana ed un uomo marocchino, irregolare sul territorio, in compagnia di due pitbull; un secondo alloggio è stato trovato vuoto e si è subito proceduto a sigillarlo. Questi alloggi sono stati sgomberati e riconsegnati al personale Aler presente sul posto. Nell’alloggio al civico 23 di via Gola, invece, i poliziotti hanno trovato una donna italiana con regolare contratto d’affitto in compagnia di un cittadino magrebino, irregolare sul territorio e con obbligo di firma.