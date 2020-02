San Valentino, Topolino e Minni in mostra a Vigevano

In occasione di San Valentino, dall’8 al 16 febbraio “Vigevano in love” propone una serie di iniziative culturali e turistiche, tra cui una mostra dedicata a Topolino e Minni, i due innamorati più celebri del fumetto, per trasformare la Città Ducale nella meta ideale di tutte le coppie che vorranno trascorrere un San Valentino diverso. Per i vigevanesi sarà

l’occasione, guardando alla persona amata con occhi rinnovati

“Vigevano in love”, premio Retail Street Award di Regione Lombardia e UnionCamere Lombardia, ritorna per la IV edizione con un nuovo programma ricco di suggestioni ed eventi creati ad hoc per gli innamorati che avranno la possibilità di prenotare e personalizzare la propria Vigevano in love scegliendo fra diverse proposte.

Organizzato da Diapason Consortium con il patrocinio del Comune, propone un

programma di iniziative che vanno dalla Passeggiata romantica alla Serenata d’amore senza dimenticare una cena speciale e l’immancabile Rosa Rossa.

NON SOLO SAN VALENTINO

“Vigevano in love” non si esaurisce a San Valentino ma, per tutto il 2020, proporrà altri

appuntamenti, sia “abbracciando” eventi già previsti in città (dalla Settimana Letteraria alla Festa della Musica) sia proponendo iniziative originali come “Il concerto del Plenilunio”, che faranno di Vigevano “la città a misura di innamorati”

LA MOSTRA COMICS IN LOVE

“Vigevano in love” propone anche quest’anno Comics in love (il cui debutto si è registrato nel 2019 con “Due contro tutti”, la mostra dedicata a Diabolik ed Eva Kant), realizzato in collaborazione con Wow Spazio Fumetto – il Museo del Fumetto di Milano. Comics in love è l’abituale omaggio espositivo che ogni anno viene dedicato a una celebre coppia di innamorati del fumetto, l’anno scorso erano protagonisti Diabolik ed Eva Kant, quest’anno la scelta non poteva che ricadere su Topolino e Minni che compiono 90 anni di fidanzamento. Ecco dunque che la IV Edizione di Vigevano in Love allestisce la mostra Topolino e Minni 90 anni in Love, un percorso espositivo che racconta i 90 anni d’amore tra Topolino e Minni, grazie alle tavole a fumetti di uno dei più ammirati disegnatori Disney: Claudio Sciarrone. La mostra si tiene presso l’Infopoint Store, nel Maschio del Castello Sforzesco, ed è visitabile dall’8 al 16 febbraio, da martedì a venerdì: nei

seguenti orari 10:00 -13:00 e 14:00 -17:00 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 18.30. Per informazioni 0381 691636 / 3293194342 oppure infopointcastello@comune.vigevano.pv.it

La mostra dedicata al rapporto tra Minni e Topolino, raccontata attraverso una storia disegnata sempre da Claudio Sciarrone, Topolino e il mistero del silenzio in coro, si dipana nelle vetrine dei negozi attorno a Piazza Ducale.

IL PERCORSO

“Topolino e Minnie 90 anni in Love” avrà una parte espositiva visitabile presso l’Infopoint Store (Maschio del Castello Sforzesco) e una parte “diffusa”: proseguirà, infatti, nelle vetrine dei negozi del centro storico aderenti al circuito Vigevano in Love, trasformando le vie intorno alla Piazza Ducale in una vera e propria “galleria a cielo aperto”.