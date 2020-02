Domenica a piedi, Sala, debole una società che non rinuncia all’auto per 8 ore

“Si chiude una domenica a piedi. A quelli che se la sono goduta dico: ‘me la sono goduta anche io’. A quelli che si sono lamentati, pur rispettando la loro opinione dico: ‘ma quanto è debole, vulnerabile, una società che non può fare a meno per otto ore delle automobili?'”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sul suo profilo di Instagram la domenica a piedi di ieri. La prima domenica a piedi della sua Giunta. Motori spenti ieri dalle 10 alle 18, per dare una tregua allo smog. Alle 12.30 la polizia locale aveva fatto, in due ore e mezza, 621 controlli e 162 le multe per non aver rispettato il divieto di circolazione.