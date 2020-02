Stop alle auto oggi a Milano dalle 10 alle 18 per la giornata antismog voluta dal sindaco Beppe Sala dopo un gennaio caratterizzato dallo sforamento costante dei livelli di polveri sottili nell’aria. Un problema che riguarda tutta la pianura padana ma solo Milano ha deciso almeno di fare qualcosa. Per Regione Lombardia va sostanzialmente tutto bene e le altre città nella morsa delle polveri si limitano al massimo ad applicare le blande limitazioni del Pirellone. In ogni caso nel capoluogo lombardo l’auto oggi si lascia a casa. Mezzi pubblici potenziati e una settantina di pattuglie della polizia locale schierate per far rispettare il divieto. Esclusi i tratti stradali che portano ai parcheggi di interscambio di Atm. Per tutte le informazioni su divieti e deroghe consultare il sito del Comune di Milano.