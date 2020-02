“Ieri mio figlio Keane Endaya non è tornato a casa, non sappiamo nulla. Aiutateci per favore”, ha scritto la mamma, diffondendo un messaggio che la famiglia chiede di condividere il più possibile. Si tratta di un ragazzo di 15 anni residente a San Donato, l’ultima volta che è stato visto, venerdì mattina, è uscito di casa intorno alle 7.30 e non ha fatto più ritorno. Indossa una tuta rossa, una felpa nera della Nike, un giubbotto e scarpe da ginnastica Adidas. Il nome completo del ragazzo è Keane Ambert Endaya-Caringal, le ultime tracce del telefono lo localizzano a Pavia, poi il cellulare ha smesso di dare segni di vita. Frequenta il liceo linguistico Verri di Milano.