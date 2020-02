Ritrovata la donna di 78 anni persa in Maddalena (Bs)

I tecnici della Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino sono stati allertati ieri sera dalla SOREU di AREU per la ricerca di una signora dispersa sulla Maddalena. La triangolazione delle celle telefoniche ha permesso di capire che doveva trovarsi in un’area boscosa, nei pressi dell’ex rifugio CAI. La donna, di 78 anni, era anche riuscita a dare alcune informazioni su quello che, nelle vicinanze, sembrava essere una sorta di sottopassaggio. Grazie a una conoscenza capillare del posto, un tecnico soccorritore della zona ha capito che poteva essere in prossimità del punto in cui c’è la partenza per i deltaplani. Poco dopo infatti la donna è stata ritrovata. Sono intervenuti una decina di tecnici CNSAS, i Vigili del fuoco e il gruppo di Protezione civile Val Carobbio.