Il Pd Milano organizza per domenica una passeggiata con cena a Chinatown per combattere la “piscosi” e la diffidenza generate dal coronavirus. “Le notizie sulla diffusione del coronavirus – si legge in una nota del Pd Milano stanno scatenando una vera e propria psicosi, annessa alla paura di frequentare negozi e ristoranti cinesi, con casi di intolleranza e isolamento nei confronti di persone di origine asiatica. Milano è una città che accoglie tante culture e, anche in questo caso, non vuole lasciare da sola un pezzo della sua comunità. Per questo il PD Milano Metropolitana, con la segretaria metropolitana Silvia Roggiani e Alessandro Giungi, Responsabile del Dipartimento Iniziative Sociali, ha lanciato la proposta di una passeggiata e cena a Chinatown”. Il ritrovo, per chi vorrà aderire, è previsto per domani, domenica 2 febbraio, alle 19.30 in via Paolo Sarpi, angolo via Canonica.