Dopo il sold out della scorsa stagione Germano Lanzoni torna con una tournée che parte da Milano per toccare per la prima volta città fuori dalla “sua” Lombardia lo spettacolo “Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa”. Scritto da Germano Lanzoni e Walter Leonardi, toccherà le città di Torino, Bologna e Roma, per riprendere e far conoscere la tradizione del teatro canzone. Uno spettacolo in cui Lanzoni, solo in scena, accompagnato in scena unicamente dalla chitarra del maestro Orazio Attanasio, si offre al pubblico per raccontare dell’uomo contemporaneo alle prese con le “dipendenze” che accompagnano, anche senza volerlo, le nostre scelte quotidiane: la smania del successo e del guadagno, il divertimento obbligatorio, la droga del sesso, la dipendenza dalla frenesia cittadina e tanto altro.

Ispirandosi alla grandissima tradizione comica degli anni sessanta/settanta (da Walter Valdi a Giorgio Gaber) Germano Lanzoni conduce il pubblico con ironia e sarcasmo nel suo mondo e lo obbliga a ridere anche e soprattutto di se stesso, senza cattiveria ma solo con una buona dose di umorismo. Non mancano i racconti personali e i riferimenti agli stereotipi della più bieca milanesità a cui si aggiunge una grandissima parte di pura improvvisazione come si conviene alla scuola comica da cui Lanzoni proviene.“ Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa” con la regia di Walter Leonardi (che firma con Lanzoni la drammaturgia) è prodotto da Buster, piattaforma di servizi per lo spettacolo dal vivo che negli ultimi anni ha curato molti degli spettacoli teatrali dei protagonisti della nuova scena comica italiana.

5 FEBBRAIO 2020 ore 20.45

TEATRO NUOVO MILANO

PIAZZA SAN BABILA

Prossime date:

19.02.2020 Le Musichall Torino .

26.02.2020 Teatro Dehon Bologna.

25.04.2020 Sala Umberto Roma.