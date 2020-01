Festival dell’Oriente a Milano

La magia del Festival dell’Oriente torna a Milano per la sua quarta edizione. Il31 Gennaio, 1 e 2 Febbraio 2020 al centro fieristico Milano City sarà presentato tutto il fascino del mondo orientale.

Un viaggio a “chilometro 0” tra i profumi e le meraviglie del continente Orientale, dalla Thailandia alla Cina, dal Giappone allo Sri Lanka, dall’India al Tibet, dalla Mongolia al Vietnam, dalla Corea allìIndonesia.

Il pubblico avrà l’opportunità di visitare le aree culturali dedicate ai vari paesi,

dove sarà possibile apprezzare le cerimonie e le tradizioni d’Oriente: nell’area

dedicata al Giappone si potrà ammirare la riproduzione di un villaggio tradizionale, accedere ad un giardino zen, visitare le mostre, i bazar, gli stand commerciali, o ancora, prendere parte a vere e proprie cerimonie tradizionali e gustare la gastronomia tipica tra profumati fiori di ciliegio!

Rilassarsi con i massaggi tradizionali nell’area Thailandese non sarà più un

sogno difficilmente realizzabile, nell’area del Tibet si potrà partecipare alla

cerimonia tradizionale della distruzione del Mandala, oppure, nell’area Indiana, visitare la ricostruzione di un tempio buddista.

Il pubblico potrà entusiasmarsi ascoltando

il concerto dei tradizionali Tamburi da Guerra Giapponesi, scatenarsi al

ritmo coinvolgente della musica Bollywood, ammirare le movenze sensuali

delle ballerine di Danza del Ventre, lasciarsi coinvolgere dalla musica indiana

Bhangra, oppure, partecipare alla cerimonia di Vestizione del Kimono, farsi

trasportare dalle suggestive melodie della Mongolia, o incantarsi con la

spettacolare Danza del Leone acrobatica cinese.

Un’attenzione particolare sarà data anche alle Conferenze, con la presenza di

apposite sale per interessanti seminari, workshop e dibattiti sulle diverse

culture e tradizioni orientali, dall’alchimia alla naturopatia, dalle arti marziali al

feng shui, dalla riflessologia alle costellazioni familiari.

Ricchissima anche l’offerta gastronomica, grazie al debutto in Italia del primo

Sushi Village, perché la cucina giapponese non è qualcosa che si mangia

soltanto, ma è anche qualcosa da ammirare. Le novità non finiscono qui!

Troverete, infatti, anche un’area dedicata allo Street Food Orientale, con

tantissime pietanze da gustare mentre si visitano tutte le aree di questo

spettacolare Viaggio a 360 gradi! Sarà inoltre possibile scegliere, tra i

numerosi punti ristoro presenti, piatti tradizionali di Cina, Giappone, India,

Tibet, Thailandia, Vietnam.

Una storia antichissima, un viaggio ricco di sorprese tra mostre, rituali,

dimostrazioni di cucina, musica, profumi, sapori e molto altro.

Non poteva mancare il settore dedicato al mito delle Arti Marziali: il pubblico

potrà apprezzare performance di maestri ed atleti e prendere parte a seminari

di Aikido, Karate, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan e tutte le arti marziali Orientali!

Sarà un’esperienza unica e coinvolgente che regalerà ai visitatori emozioni

senza eguali, un viaggio che riempirà gli occhi ed il cuore di colori, musica,

profumi e suggestioni da Oriente.

Appuntamento Venerdì 31 Gennaio, Sabato 1 Febbraio e Domenica 2

Febbraio dalle 10:30 alle 22:00 al centro fieristico Milano City!

Costo del biglietto: € 13,00

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale: http://festivaldelloriente.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/FestivaldellOriente/