Smog, Sala firma l’ordinanza per il blocco del traffico di domenica

È stata firmata dal sindaco Giuseppe Sala l’ordinanza per il blocco della circolazione dei veicoli domenica 2 febbraio. Lo riferisce Palazzo Marino. Nella giornata di domenica 2 febbraio dalle ore 10 alle ore 18, sarà in vigore a Milano il divieto di circolazione di tutti i veicoli. Nel testo dell’ordinanza viene indicato che, però, dalle ore 12 sono esclusi i “tratti stradali funzionali all’accessibilità alle aree di sosta presso lo stadio Meazza”, con indicazione delle vie intorno a San Siro dove si gioca la partita Milan-Verona alle 15. L’ordinanza firmata oggi rileva le “circostanze eccezionali” che motivano il provvedimento evidenziando come “tra il 27 dicembre 2019 e il 27 gennaio 2020 sono stati registrati 27 superamenti della media giornaliera di Pm10 su un totale di 32 giorni”.

L’ordinanza si applica a tutto il territorio del Comune di Milano. Per consentire a chi arriva da fuori città di lasciare il mezzo privato e servirsi del trasporto pubblico locale, che sarà potenziato, sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (Cascina Gobba, Forlanini, San Donato 1 e 2, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo, Famagosta, e anche il tratto stradale di via Ripamonti tra il Comune di Opera e via Gagini in corrispondenza del capolinea tranviario, e il tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in via Jemolo). Inoltre, per facilitare l’accesso alle aree di sosta presso lo stadio ‘Meazza’, a partire dalle ore 12, saranno esclusi dal blocco i seguenti tratti stradali: via Sant’Elia – nel tratto compreso tra le vie Natta e Diomede; via Diomede – nel tratto compreso tra le vie Sant’Elia e Caprilli; via Natta; via Montale – nel tratto compreso tra le vie Natta e Ippodromo; via Patroclo – nel tratto compreso tra le vie Ippodromo e Achille; via Achille; viale Caprilli; piazzale dello Sport; via degli Aldobrandini; via Palatino; via Rospigliosi; piazza Axum; via Harar; via Tesio; via Novara – nel tratto compreso tra l’innesto alla tangenziale Ovest e via Harar.