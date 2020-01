Sospesa per 10 giorni la licenza al Bar Caraibi di via Padova 213 a Milano. Il provvedimento, emesso dalla Questura, segue i controlli della Polizia all’interno del locale che, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo scorso 17 gennaio hanno portato all’arresto di un cliente trovato in possesso di due involucri di hashish, per un peso totale di quasi 70 grammi. I quell’occasione i poliziotti avevano anche controllato diversi altri clienti con precedenti di polizia.