Livelli di Pm10 sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) in città. Le centraline Arpa hanno rilevato, ieri, 97 mg/mc in viale Marche, 98 a Città Studi, 96 in via Senato e 84 al Verziere. Nell’area metropolitana, 99 mg/mc a Pioltello. Livelli praticamente doppi rispetto alla soglia tollerabile.