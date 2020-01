Livelli di Pm10 sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) in città. Le centraline Arpa hanno rilevato, ieri, 73 mg/mc in viale Marche, 67 a Città Studi, 71 in via Senato e 63 al Verziere. Nell’area metropolitana, 74 mg/mc a Pioltello. Dopo una breve tregua dunque le polveri sono tornate a salire, anche nel resto della regione: basta dare un’occhiata alla mappa di Arpa relativa a ieri.

Per la Regione però le cose non vanno tanto male:” I dati scientifici che abbiamo presentato nei giorni scorsi hanno dimostrato che, anche nel 2019, abbiamo registrato notevoli abbassamenti del Pm10 in tutta la Regione”. L’assessore lombardo all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, replica così a ‘Mal’Aria 2020’, l’annuale rapporto di Legambiente.

“Fatta eccezione per i primi giorni del 2020 – continua l’assessore – in cui i dati sono stati critici, ma né drammatici, né anomali se paragonati con quelli di un periodo di tempo analogo del passato, il quadro complessivo della qualità dell’aria in Lombardia continua a migliorare. Le politiche regionali di lungo periodo adottate in questi anni hanno contribuito ad un progressivo miglioramento della qualità dell’aria che permetterà di rientrare sotto i parametri previsti dall’Unione Europea per tutti i limiti entro il 2025, come dice il nostro ‘Piano della qualità dell’Aria’”.