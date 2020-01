Alta velocità, un sorpasso azzardato e l’auto, una Smart Fortwo, esce di strada, si capovolge e sfonda la vetrina di un negozio di kebab in zona Dergano a Milano. La vettura è entrata per metà nel locale, per fortuna senza ferire nessuno all’interno. Feriti invece due passanti. È morto il conducente, Claudio P., 55 anni. È successo alle 19.40 in via Trevi, periferia nord della città. Il 55enne, proveniente dalla via Pellegrino Rossi, avrebbe superato delle automobili incolonnate nel traffico. Arrivato all’incrocio con via Trevi, nel rientrare in carreggiata il conducente avrebbe colpito un’altra vettura ferma e avrebbe perso il controllo. Secondo alcuni testimoni la Smart procedeva ad alta velocità.