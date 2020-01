Nel ventennale della scomparsa di Bettino Craxi riproponiamo la nostra intervista al leader socialista

Oggi 19 gennaio ricorre l’anniversario (il ventennale) della scomparsa di Bettino Craxi, in queste settimane si è aperto un dibattito sulla figura del leader del socialista. Riproponiamo l’intervista che il sottoscritto fece con l’ex Presidente del Consiglio in collegamento da Hammamet, era l’11 marzo 1997. Ricordo il lavoro fatto per arrivare al leader socialista grazie anche ad un politico monzese che si adoperò per facilitare il collegamento. Nel 1997 non era semplicissimo fare collegamenti telefonici con l’estero. Ricordo che ero solo, senza tecnico, feci tutto da solo con una forte tensione che si riconosce anche dal mio tono. Avevo il timore di registrare male e di fare delle domande banali, non volevo apparire ed essere un giornalista “sdraiato”. A distanza di tanti anni è interessante sentire Craxi parlare di Europa, di sistema elettorale, immigrazione, Milano, questione morale. Un politico puro come riconosco al termine dell’intervista.