Temevano fosse rimasto vittima di un incidente in montagna, lo hanno trovato che si stava mettendo a tavola per pranzare in un rifugio. L’allarme è scattato sabato mattina quando il padre di un escursionista di 47 anni di Cologno Monzese (Mi), sentendo cadere la comunicazione al cellulare, ha avvisato i soccorritori. Vigili del Fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino hanno messo in moto le ricerche nella zona della della Grigna Settentrionale, nel Lecchese. L’uomo stava percorrendo il sentiero che porta al Pialeral e stava parlando al telefono col padre, quando deve essergli caduto lo smartphone. Subito il genitore, temendo una caduta, ha lanciato l’allarme. Mobilitato anche un elicottero dei vigili del fuoco. L’escursionista però era sano e salvo e una volta raggiunto il rifugio Antonietta si stava ormai mettendo tranquillamente a tavola per il pranzo.