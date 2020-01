Sviluppo sostenibile, Jrc di Ispra ha sottoscritto il Protocollo lombardo [VIDEO]

Il Joint Research Centre (JRC) di Ispra, rappresentato da Rien Stroosnijder capo Dipartimento gestione, in occasione dell’annuale Tavolo di confronto EMAS, ha sottoscritto alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile.

Il Tavolo EMAS è da anni un’occasione di condivisione con le realtà locali dell’operato e dei progetti del JRC in materia ambientale sul sito di Ispra, dimostrando il proprio impegno nel migliorare la propria performance ambientale e rafforzando il proprio ruolo di promotore dello sviluppo sostenibile.

“Siamo soddisfatti dell’adesione da parte del JRC al Protocollo per lo sviluppo sostenibile – ha detto Cattaneo – e della collaborazione attiva di questi anni. Regione Lombardia è impegnata nel 2020 a costruire la strategia regionale dello sviluppo sostenibile che assume un significato particolare nei 50 anni dalla sua istituzione e nella prospettiva del Green Deal della Commissione Europea. Crediamo infatti in un lavoro comune e coordinato che veda come attori tutti i soggetti che operano in Lombardia, come il JRC e quindi la Commissione Europea, le imprese, le istituzioni, le associazioni, le università, le parti sociali, impegnati nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di promuoverne lo sviluppo”.

“Questo Protocollo – ha proseguito Cattaneo – che recepisce attivamente i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dall’ONU, promuove l’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale e l’impegno che si assume Regione Lombardia a fungere da locomotiva sostenibile d’Italia e d’Europa. È infatti uno strumento che può catalizzare l’impegno di tutte le realtà che risiedono nella nostra Regione, perché è fondamentale che si crei una grande alleanza tra ecologia ed economia, tra ambiente e imprese, tra ricerca e istituzioni”.