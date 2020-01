A sorpesa il nuovo album di Eminem [VIDEO]

Eminem ha pubblicato a sorpresa questa notte il suo nuovo album di studio “Music To Be Murdered By”, disponibile in tutti gli store digitali. Nel disco collaborazioni con Ed Sheeran, Young M.A., Juice WRLD, Skylar Grey, Don Toliver, Anderson .Paak, KXNG Crooked, Royce da 5’9”, Joell Ortiz.

A lanciare il progetto, il cui titolo è ispirato al maestro dell’orrore Alfred Hitchcock, il brano “DARKNESS” accompagnato da un video che va guardato con attenzione fino alla fine per comprendere il messaggio che lo accompagna. In soli 90 minuti il video ha totalizzato oltre mezzo milione di views.

Questa la tracklist complete del disco:

1. Premonition (Intro) 2. Unaccommodating feat. Young M.A 3. You Gon’ Learn feat. Royce Da 5’9” & White Gold 4. Alfred (Interlude) 5. Those Kinda Nights feat. Ed Sheeran 6. In Too Deep 7. Godzilla feat. Juice WRLD 8. Darkness 9. Leaving Heaven feat. Skylar Grey 10. Yah Yah feat. Royce Da 5’9”, Black Thought, Q-Tip & Denaun 11. Stepdad (Intro) 12. Stepdad 13. Marsh 14. Never Love Again 15. Little Engine 16. Lock It Up feat. Anderson .Paak 17. Farewell 18. No Regrets feat. Don Toliver 19. I Will feat. KXNG Crooked, Royce Da 5’9” & Joell Ortiz 20. Alfred (Outro)

Eminem è considerato il più grande MC di sempre con all’attivo oltre 250 milioni di dischi venduti nel mondo e 15 Grammy Awards in bella mostra sulla libreria di casa. A confermare il suo status nel mondo i risultati del suo ultimo tour mondiale, tour che lo ha portato per la prima volta in concerto anche in ITALIA davanti ad una folla di oltre 80 mila persone, risultato mai raggiunto da un rapper nel nostro paese. Il rapper di Detroit, inserito da Rolling Stone USA tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi è stato nominato da Billboard Artista del Decennio per il periodo 2000-2009 e vanta in curriculum anche un Oscar per la colonna sonora del film “8 mile”.