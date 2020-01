Incidente sul lavoro, ad Assago, in via del Mulino, in un cantiere edile. Dalle informazioni del 118, uomo di 44 anni è precipitato da 4 metri per il crollo della piattaforma su cui lavorava. E’ accaduto intorno alle 9.10. L’uomo ha riportato diverse contusioni, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Humanitas di Rozzano.