Incidente sul lavoro, grave un operaio nel lecchese

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. E’ successo ieri pomeriggio in un’azienda meccanica di Colico, in provincia di Lecco. Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito. L’uomo si trovava nel reparto di attrezzeria dell’ azienda e stava spostando uno stampo di circa 200 chilogrammi per poi inviarlo alla produzione, quando per cause ora in corso d’accertamento, gli è caduto addosso, finendo sulla gamba destra, schiacciandola. E’ stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco.