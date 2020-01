M4 morte operaio, proclamate 24 ore di sciopero

Sciopero di 24 ore in tutti i cantieri della linea 4 della metropolitana di Milano: la decisione è arrivata oggi dopo l’assemblea degli operai, voluta da Cgil, Cisl e Uil in seguito alla morte avvenuta lunedì sera di Raffaele Ielpo, 42enne caposquadra che stava lavorando nel cantiere della M4 di piazza Tirana.

La decisione – fanno sapere i sindacati – è stata presa all’unanimità: per 24 ore, dalle 22 di oggi alle 22 di domani per i prossimi tre turni, gli operai si fermeranno. “L’assemblea, blindatissima, aveva deciso la sciopero immediato, ma per motivi di sicurezza non è possibile fermare le macchine immediatamente, da qui la decisione di rinviare l’inizio dello stop a stasera”, spiegano ancora i sindacati. “Lo sciopero – spiegano Cgil Cisl e Uil in una nota – è un atto dovuto a seguito dell’evento luttuoso che ci obbliga tutti a fermarci e ad elaborare insieme le proposte per migliorare la qualità della sicurezza, non solo dela cantiere della linea 4, ma in tutto il settore edile che purtroppo continua ad essere protagonista di gravi episodi di infortunio”. Da domani alle ore 7 è convocata l’assemblea permanente al campo base di via Alfonso Gatto a Milano.