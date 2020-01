Spacciava con la madre, 34enne arrestato a Bollate (Mi) [VIDEO]

Lo scorso sabato mattina, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne italiano che gestiva un importante giro di spaccio nelle case popolari di via Monte Grappa a Bollate.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in proposito, i militari hanno organizzato un’attività di videosorveglianza che, tra i mesi di luglio e settembre 2019, ha confermato i loro sospetti. L’uomo, insieme alla madre 60enne, deteneva grandi quantità di droga all’interno di una cantina del palazzo. Come scoperto nel corso di un’intervento effettuato lo scorso ottobre, la droga (complessivamente 285 grammi di cocaina, 514 grammi di eroina, 287 grammi di hashish e 582 grammi di marijuana) era celata all’interno di una cassa riposta dietro una finta parete. All’arrivo dei clienti, l’uomo effettuava le cessioni direttamente nel giardino del palazzo. La perquisizione aveva condotto anche al sequestro di due pistole a salve e della somma di 6 mila euro in contanti