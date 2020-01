Scendono dalla gru gli operai che protestavano in via Tarvisio a Milano

Sono scesi nel primo pomeriggio di oggi dalla gru alta oltre 60 metri su cui erano saliti per protesta, ma solo dopo aver ricevuto rassicurazioni dalla ditta per cui lavorano sul fatto che presto verranno pagati gli stipendi arretrati. Così si è conclusa la vicenda che ha visto protagonisti otto operai in via Tarvisio. Per spiegare il gesto gli operai avevano anche diffuso un video in cui spiegavano: “Hanno preso il nostro sudore e non ci hanno pagano niente da ottobre. Qua sulla gru stiamo aspettando i nostri soldi, non vogliamo altro. Fate qualcosa per piacere”.