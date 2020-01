I carabinieri indagano su una rapina è avvenuta ieri sera nel comune di Magnago (Mi) . Qui, stando a quanto finora ricostruito, un gruppo composto da uomini armati di pistola e a volto coperto, ha fatto irruzione alle 21.15 presso il supermercato MD di via Tosi. Mentre i tre dipendenti dell’esercizio commerciale venivano tenuti sotto tiro, alcuni rapinatori, con l’ausilio di un muletto motorizzato prelevato in un vicino cantiere hanno divelto dal muro la cassaforte, contenente la somma di 35 mila euro in contanti, per caricarla su un furgone bianco prima di darsi alla fuga. (MiaNews)