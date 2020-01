A Teatro a Monza per la lotta ai tumori

Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, torna il 18 gennaio al Teatro Manzoni di Monza il concerto di solidarietà per Salute Donna Onlus, l’associazione per la lotta ai tumori fondata 25 anni fa dalla monzese Anna Mancuso a seguito di una sua personale esperienza con la malattia. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Monza e presentato da Katia Fiorelli, sarà dedicato alle più belle canzoni degli anni 60′, 70′, 80′.

– Una borsa di studio per la psico-oncologa operante nella nostra sede di Via Muratori a Monza. Biglietti già disponibili alla Prodi Piazza Carducci (039 322222) o alla sede di Milano di Salute Donna Onlus in via Venezian 1 (02 6470452).Per prenotazioni: info@salutedonnaonlus.it I fondi raccolti saranno destinati a:– Uno studio sulla genetica molecolare– L’arredo della sala d’attesa dell’Hospice dell’Istituto dei Tumori di Milano– Una borsa di studio per la psico-oncologa operante nella nostra sede di Via Muratori a Monza.

Sul palco, a partire dalle 21, saliranno tanti protagonisti di quegli anni. Tra gli altri, ci saranno I Camaleonti, Gian Pieretti, Bobby Posner (The Rokes), Franco e Martina Malgioglio, Jamburrasca, Vittorio de Scalzi (), Stefano Signoroni, Gilberto Ziglioli e Giorgio Fazzini (New Dada), I Ragazzi della Via Gluck, Alfredo Lallo () e I Docs.