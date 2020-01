La Procura della Repubblica di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di 23 persone per il crac della Maugeri: un ammanco dai conti della clinica di 74 milioni di euro. Chiesto il processo per 23 persone su 29 indagati: il provvedimento riguarda ex revisori dell’istituto e destinatari dei contratti di consulenza. Tra gli ex amministratori per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta ci sono anche Rosanna Gariboldi, all’epoca dei fatti assessore provinciale, e l’ex presidente del collegio dei revisori della Maugeri, Francesco Ciro Rampulla. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 7 febbraio.