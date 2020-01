Lo hanno fermato a Cambiago per un normale controllo, ma quando ha aperto la portiera i carabinieri di Gorgonzola hanno notato una pallina di cocaina da 0,5 grammi all’interno del vano portaoggetti. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altre 17 palline (7 nascoste all’interno del volante e 10 sotto il posacenere estraibile. L’uomo, un albanese 38enne, che stava guidando la Bmw X3 intestata alla moglie, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. In tasca l’uomo aveva anche 390 euro in contanti e tre diversi telefoni cellulare. (MiaNews)