Bambina di 5 anni precipiata dal secondo piano

Una bambina di 5 anni sarebbe precipitato in strada, intorno alle 16.40, dal secondo piano di un’abitazione in via Frà Riccardo Pampuri in zona sud a Milano. Lo si apprende dal 118, intervenuto insieme alla Polizia. In quel momento, la bambina era sola in casa mentre la madre, 45enne, era uscita da poco per andare a prendere l’altro figlio all’uscita da una scuola vicina. La bambina di 5 anni, che ora si trova ricoverata presso l’ospedale Niguarda, avrebbe scavalcato il balcone e sarebbe quindi caduta in strada.