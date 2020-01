E’ stato dichiarato morto, in ospedale, il 32enne disabile annegato nel pomeriggio nella piscina di Quarto Cagnino, in via Lamennais. L’uomo, dalle informazioni di 118 e carabinieri, intervenuti sul posto, si trovava con una comitiva di altri giovani di una comunità per persone disabili. Potrebbe essersi trovato in un punto della piscina – impianto gestito da Milanosport – con l’acqua più profonda, preso dal panico ha avuto un malore e, nonostante l’intervento del personale di soccorso e poi degli uomini di Areu, è annegato. Dopo i tentativi di rianimazione è stato portato al San Carlo, ma non è stato possibile salvarlo. (MiaNews)