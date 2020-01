Area B, da oggi in funzione altre 10 telecamere

Da oggi entrano in funzione, in fase di pre esercizio, dieci nuove telecamere lungo i confini di Area B, la maxi Ztl di Milano. Si tratta del primo step di attivazione di telecamere che prevede entro l’anno la posa e l’entrata in funzione di tutti gli apparecchi di rilevazione degli accessi nei 187 varchi lungo il perimetro della Ztl avviata lo scorso 25 febbraio, che prevede il divieto d’ingresso ai veicoli più inquinanti fino al diesel Euro 4. Tra gennaio e marzo verranno attivate 73 telecamere che si aggiungono alle 15 già operative. Le nuove dieci telecamere si trovano in via Corelli, Camillo e Otto Cima, Rubattino, Caduti di Marcinelle, Monneret de Villard, Carnia, Palmanova e Palmanova altezza ponte della ferrovia, Cambini, Clitumno.