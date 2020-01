Salvato dall’incendio di un appartamento a Sesto San Giovanni, in via Giovanna D’Arco, un gatto, trovato privo di sensi dai Vigili del Fuoco. Nessuno è rimasto ferito nel rogo, ma i pompieri intervenuti all’interno dell’abitazione hanno trovato l’animale privo di sensi e lo hanno soccorso. Per rianimare Lampo – questo il nome del gatto – è stato utilizzato un autorespiratore in dotazione agli stessi Vigili del fuoco. L’animale sembra essersi completamente ripreso.