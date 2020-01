Celtic Harp Orchestra ad Albavilla (Co)

Concerto di Capodanno domani venerdi 3 Gennaio, alle 21, al Cineteatro della Rosa in Albavilla (Como), con la Celtic Harp Orchestra diretta da Fabius Constable. Il titolo dello spettacolo “Luna Shine for Me” riprende quello di uno dei loro brani incisi nel cd “Three Letters to the Moon”. Il tutto impreziosito dalla presenza dello special guest Rashmi Bhatt

percussionista di tablas proveniente da Pondicherry situata sulla costa orientale dell’India bagnata dal Golfo del Bengala dove si è formato in un contesto fortemente permeato delle arti della danza, del teatro e della musica indiana.

Molti gli elementi che accomunano Fabius Constable, italianissimo comasco e Rashmi Bhatt a cominciare dalla passione con la quale esprimono il loro talento di musicisti a tutto tondo apprezzati nel mondo; le collaborazioni con nomi del calibro di Sting o Shakira o ancora Bocelli; l’insegnamento attraverso lo sviluppo di metodi che hanno portato il primo a riportare in auge l’arpa in una veste nuova, magica e innovativa, il secondo a trasmettere la consapevolezza della musica; la capacità di avvicinarsi, conoscere ed esplorare culture diverse senza tradire le proprie tradizioni e le proprie origini ma mettendole diretta comunicazione al punto da riuscire ad annullare il concetto di “distanza”.