Treni, guasto a Porta Garibaldi. Circolazione sopesa

Ancora una giornata complicata per i pendolari di Trenord. Per un guasto alla linea elettrica alla stazione di Porta Garibaldi a Milano, si stanno accomulando ritardi anche di un’ora, limitazioni e cancellazioni su diverse tratte. Il problema riguarda la linea che regola la circolazione di competenza di RFI (Rete Ferrovia Italiana). Da questa mattina all’alba, quindi, pesanti disagi su 13 linee ferroviarie per buona parte dei treni circolanti all’interno del nodo ferroviario di Milano. Coinvolti i treni da Novara, Varese, Malpensa, Como, Lecco e Bergamo via Carnate (Mb).

Aggiornamento. Rfi fa sapere che il guasto è stato risolto alle 12,15, riportando la situazione gradualmente alla normalità.