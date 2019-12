Fine vita Dj Fabo, assolto Marco Cappato

Una sentenza di assoluzione ‘annunciata’ è quella che si aspettava, e che è stata pronunciata, dai giudici della Corte d’assise di Milano per Marco Cappato imputato per aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, dj Fabo, in una clinica svizzera a morire. Assolto “perché il fatto non sussiste”. Applausi, in aula, dopo la lettura della sentenza. In aula anche Valeria Imbrugno, fidanzata di Dj Fabo: “Quello che posso dire è che Fabiano oggi, insieme a me, avrebbe festeggiato perché è una battaglia in cui credeva fin dall’inizio. E’ una battaglia per la libertà di tutti”.