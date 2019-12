Grazie ad un aumento di capitale di 273 milioni di euro, formalizzato il mese scorso, per Sogemi, la società che gestisce i mercati all’ingrosso di Milano, il progetto di riqualificazione di “Foody – Mercato Agroalimentare Milano”, approvato un anno fa, entra nella sua fase attuativa, come annunciato oggi in una conferenza stampa con il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero. I fondi si compongono di 49 milioni di euro per cassa e 224 milioni di euro in natura attraverso il conferimento da parte dell’azionista Comune di Milano della proprietà fondiaria e immobiliare del comprensorio agroalimentare.

Con un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro entro il 2022, il progetto per la riqualificazione di uno dei più grandi ed importanti mercati all’ingrosso di tutta Europa, composto da 4 mercati – Ortofrutta, Ittico, Fiori e Carni – oltre 1 miliardo di euro/anno di merci scambiate e 10 milioni di consumatori serviti, prevede: un nuovo Padiglione Ortofrutta, rivisto in chiave più moderna e innovativa; una nuova piattaforma logistica che sarà punto di riferimento per le attività complementari; un rinnovato Palazzo Affari, che seguirà una progressiva riqualificazione “per divenire un polo per aziende e professionisti italiani e internazionali che operano nella filiera agroalimentare, offrendo spazi lavorativi di smartworking e co-working e servizi pensati per soddisfare le necessità odierne e future”. (MiaNews)