Arrestato per violenza sessuale un 49enne che a Vimercate, nella frazione di Oreno, ha molestato una giovane per strada. La ragazza, 26 anni, mentre stava camminando è stata sorpresa dall’uomo che l’ha afferrata alle spalle e ha iniziato a palpeggiarla. La giovane si è messa ad urlare e l’uomo è fuggito. La ragazza ha subito chiamato il 112 e ha inseguito il molestatore, riuscendo poi ad indicare ai carabinieri la direzione presa dall’uomo che aveva tentato di dileguarsi all’interno di un parchetto. I carabinieri lo hanno trovato nascosto dietro ad un cespuglio e lo hanno arrestato. Sono in corso indagini per verificare se sia responsabile anche di analoghi episodi avvenuti nei primi giorni del mese nei comuni limitrofi. Da parte dei carabinieri anche l’appello alle eventuali vittime rimaste anonime a rivolgersi alla caserma. (Mianews)