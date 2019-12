Sequestrati 800 chili di botti illegali

Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di circa 800 chili di “botti”

illegali, scoperti ieri nel corso di controlli del territorio e con l’intensificazione del

contrasto al commercio illegale di fuochi pirotecnici in vista delle festività di fine

anno. Dopo i sequestri dei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Corsico, in

collaborazione con i colleghi della Compagnia di Pavia, hanno scoperto in un deposito di

merci del pavese 192 scatoloni di “botti” illegali contenenti oltre 18.000 bocche da fuoco per un totale di circa 8 quintali di materiale pirico.

La merce, di fabbricazione cinese, era custodita presso il magazzino di un’azienda di

trasporti, ignara del contenuto della spedizione, ed era pronta per la consegna e per la

successiva immissione sul mercato clandestino, anche in questo caso con nomi evocativi

come “Sterminator”, “Bomber” e “Diablo”.

Le Fiamme Gialle, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pavia, hanno

proceduto quindi al sequestro del materiale esplodente, che è risultato appartenente a

categorie particolarmente pericolose.